Эвакуировали 40 человек: в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира

В доме на первом этаже загорелась кухня. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В девятиэтажке на Гусинобродском шоссе, 25 в Новосибирске загорелась квартира. На месте работают спасатели.

— Загорелась кухня в квартире на первом этаже. В 14.18 был локализован пожар на площади 40 квадратных метров. 30 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек спасены при помощи спасательного устройства, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы сообщают, что на месте работают также сотрудники скорой помощи. О пострадавших пока не сообщалось.

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