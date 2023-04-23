«На следующей остановке выходим!» В Новосибирске агрессивный мужчина выгнал женщину с младенцем из автобуса

Новосибирец выгнал пассажиров из автобуса. Фото: кадр из видео.

В Дзержинском районе Новосибирска агрессивный пассажир автобуса выгнал возле квартала «Золотая горка» женщину с грудным ребенком. по ходу этого он оскорблял их и сыпал матерными ругательствами.

Все это попало на камеры телефона. Мужчина выгнал из автобуса еще нескольких пассажиров. Возможно, ему не понравилось то, что они везли с собой большую коробку с вещами, которую поставили на проходе. Судя по видео, женщина кормила ребенка грудью.

— Примечательно, что все пассажиры, а также водитель автобуса не встали на их защиту, — сообщает паблик «АСТ-54».

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