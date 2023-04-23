Под Новосибирском выступили против открытия исправительных центров

Местные жители не хотят, чтобы исправительные центры открывали вблизи населенных пунктов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Искитимском районе Новосибирской области местные жители выступили против открытия исправительных центров для осужденных. Их хотят открыть в деревне Шибково и в Искитиме.
Сибиряки считают, что это уменьшит безопасность в городе и ближайших селах.
— Концепция исправительных центров правильная. Но только не в черте населенных пунктов. Их планируют сделать в шаговой доступности от школ, детских садов, магазинов. Контингент, который будет там находиться, «сидит» по тяжким и особо тяжким статьям. В Искитимском районе много деревень, где живут два-три человека, или совсем заброшенных. Считаем, что осужденных надо отправлять туда, — сообщил КП-Новосибирск организатор митинга Артем Фролов.
Митинг был предварительно согласован с администрацией Искитима.
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