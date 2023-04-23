Новосибирский актер Анатолий Григорьев получил «Золотую маску» за роль в «Анне Каренине»

Анатолий Григорьев получил «Золотую маску» за роль в «Анне Каренине». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве вручили главную театральную премию страны «Золотая маска». Артист новосибирского театра «Старый дом» Анатолий Григорьев стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль в драме». Премию он получил за роль в спектакле «Анна Каренина».

Также «Золотую маску» получила Лаборатория современного искусства и режиссер Полина Кардымон. Она стала лидером в номинации «Эксперимент».

В 2023 году номинантами премии стало 50 театров из 17 российских городов.

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