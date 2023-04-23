В Новосибирске загорелся киоск с беляшами

Киоск загорелся на Бердском шоссе. Фото: АСТ-54 Black.

В Новосибирске в ночь на 23 апреля загорелся киоск «Горячие беляшики». Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 black».

— Пожар случился на Бердском шоссе, 61А. На месте возгорания работали пожарные, — передает АСТ-54 black.

Информации о пострадавших не поступало.

Подписчики же отметили в комментариях, что в том павильоне продавались самые вкусные беляши.

— И правда, горячие, — написали они.

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