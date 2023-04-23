Магазины появятся в тех же торговых центрах, где раньше была Zara. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске магазины Zara откроются под новым названием Maag. Об этом сообщается на официальном сайте магазина.

— Уже скоро бренд откроет магазины по всей России. Возможно, один из них будет совсем рядом с вами! —

Магазины появятся в торговых центрах «Галерея», «МЕГА» и «Аура». Точная дата их открытия пока неизвестна. Сейчас туда завезли часть одежды и ищут сотрудников: продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, мерчендайзеров и ассистентов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске за март 2022 года закрылись 42 магазина известных брендов в разных торговых центрах.

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