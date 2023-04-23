Водолазка пришла с дыркой, а деньги все равно сняли: как сибирячка смогла вернуть списанную сумму за возврат товара на Wildberries

Wildberries начал списывать у покупателей деньги, даже если пришел некачественный товар.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Жительница Новосибирска поделилась тем, как ей удалось вернуть деньги за некачественный товар с Wildberries без лишних плат. Недавно маркетплейс поменял правила: теперь, даже если вам пришел разбитый или испорченный заказ, за его возврат нужно тоже заплатить.
- Они присылают бракованный товар, а когда возвращаешь его, с тебя незаконно списывают деньги за возврат. Водолазка пришла с черным пятном и дыркой. Претензию я отправила 13 марта, меня просили подождать, ответили, что тестируют какую-то систему, которая вообще не должна волновать покупателей, - рассказала читательница КП-Новосибирск.
Маркетплейс в течение месяца не возвращал деньги. Фото: скриншот переписки.
Но деньги удалось вернуть через банк. В итоге пришло уведомление, что деньги вернутся в течение двух дней.
Если и вы столкнулись с таким списанием денег, нужно отправить жалобу в Wildberries с фото некачественного товара. В случае отказа на возврат средств сделать скриншот и предоставить все доказательства банку.
Решение проблем в банке заняло несколько минут. Фото: скриншот переписки.
КП-Новосибирск отправила запрос в Роспотребнадзор.
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