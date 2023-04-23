Роман Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирске

Паводок прогнозируют в мае.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирской области на реке Обь. По его словам, паводок начнется в мае.
— В Сибири много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже, — сообщил Вильфанд ТАСС.
Он также добавил, что в верховьях рек половодье ранее начиналось, но затем температура понизилась и всё замерзло.
Напомним, ранее начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик прогнозировала, что вскрытие Оби произойдет во второй декаде апреля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предупредили новосибирцев об опасности второй волны паводка
В первой волне половодье ожидается в переделах нормы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер