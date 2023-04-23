Роман Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирске

Паводок прогнозируют в мае. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем в Новосибирской области на реке Обь. По его словам, паводок начнется в мае.

— В Сибири много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже, — сообщил Вильфанд ТАСС.

Он также добавил, что в верховьях рек половодье ранее начиналось, но затем температура понизилась и всё замерзло.

Напомним, ранее начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик прогнозировала, что вскрытие Оби произойдет во второй декаде апреля.

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