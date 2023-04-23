КПРФ представит кандидата на выборах губернатора Новосибирской области

Мэр Локоть заявил, что КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора осенью.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Новосибирской области. Об этом заявили первый секретарь областного комитета КПРФ и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора. Сегодня кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры, — сказал Анатолий Локоть на торжественном мероприятии, посвященном дню рождения Владимира Ленина 22 апреля.
Соответствующее решение будет принято в ближайшее время.
Напомним, ранее стало известно, что нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет выдвигаться на второй срок в сентябре 2023 года.
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