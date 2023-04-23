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НовостиОбщество23 апреля 2023 2:18

КПРФ представит кандидата на выборах губернатора Новосибирской области

Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Надежда РЫЖКИНА
Мэр Локоть заявил, что КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора осенью.

Мэр Локоть заявил, что КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора осенью.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Новосибирской области. Об этом заявили первый секретарь областного комитета КПРФ и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Я заявляю для всех наших союзников — мы будем участвовать в избирательной кампании по выборам губернатора. Сегодня кадровая комиссия проводит консультации с активом, партийными организациями. Мы предложим Центральному комитету наши кандидатуры, — сказал Анатолий Локоть на торжественном мероприятии, посвященном дню рождения Владимира Ленина 22 апреля.

Соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников будет выдвигаться на второй срок в сентябре 2023 года.

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