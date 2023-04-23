До +14! 23 апреля погода побалует новосибирцев весенним солнцем и теплом

В Новосибирске 23 апреля потеплеет до +14.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
23 апреля в Новосибирске будет солнечно и тепло. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.
– В Новосибирске днем 23 апреля будет +12…+14 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный, с порывами до 8 метров в секунду, – уточняют метеорологи.
По данным «Яндекс Погоды» в Новосибирске 23 апреля будет ясно и +11.
Ранее КП-Новосибирск писала, что город в конце апреля накроет жуткой непогодой – снегом с дождем и штормовым ветром.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер