До +14! 23 апреля погода побалует новосибирцев весенним солнцем и теплом

В Новосибирске 23 апреля потеплеет до +14. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 апреля в Новосибирске будет солнечно и тепло. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

– В Новосибирске днем 23 апреля будет +12…+14 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть южный, с порывами до 8 метров в секунду, – уточняют метеорологи.

По данным «Яндекс Погоды» в Новосибирске 23 апреля будет ясно и +11.

Ранее КП-Новосибирск писала, что город в конце апреля накроет жуткой непогодой – снегом с дождем и штормовым ветром.

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