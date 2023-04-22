В Новосибирске в парке «Каменка» начали укладывать дорожки над водой. Фото: "Зеленый Новосибирск".

В Новосибирске продолжают благоустройство будущего парка «Каменка». Так, там начали укладывать дорожки над водой. Проводят работы в подтопляемой части парка.

– Выполняют работы по устройству настила дорожек в подтопляемой части парка, смотровой площадки, пешеходных мостов в южной и юго-восточной стороне парка, – сообщает «Зеленый Новосибирск».

Известно, что в парке также делают гидроизоляцию фундаментов двух пешеходных мостов.

Кроме того, рабочие занимаются устройством в парке водоснабжения. Они разрабатывают грунт траншеи, прокладывают трубы. Тянутся они от улицы Комбинатской. Ещё в «Каменке» монтируют колодцы.

Как добавили в «Зеленом Новосибирске», в парке обустраивают павильон «Визит-центра», пункт проката и общественную уборную. Там делают кровлю и черновой пол.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в будущем парке состоялся традиционный общегородской субботник. Участие в нем принял мэр Анатолий Локоть.

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