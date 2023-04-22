В Новосибирске 13-летний мальчик на электросамокате сбил 4-летнюю девочку на тротуаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22 апреля в субботу в Заельцовском районе Новосибирска подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку. Малышка ехала ему навстречу по тротуару на обычном самокате. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель – мальчик 2010 года рождения, управляя СИМ (электросамокат), двигался по тротуару по улице Залесского, со стороны улицы Дуси Ковальчук, в сторону улицы Даргомыжского. Напротив дома 8/1 по улице Залесского, наехал на пешехода - девочку, которая двигалась навстречу на самокате, – говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.

Девочка в результате наезда получила различные травмы. Ее доставили в больницу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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