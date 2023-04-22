Снег с дождём и дикий ветер: Новосибирск в конце апреля накроет жуткая непогода

Штормовой ветер и дожди накроют Новосибирск в конце апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгожданное тепло сменится непогодой в Новосибирске. По данным синоптиков, в конце апреля в Новосибирск придут дожди и штормовой ветер. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

Существенно похолодает уже со вторника, 25 апреля. Температура опустится до +6 градусов. Пойдет дождь. А порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. 29 апреля будет + 10 градусов, дождь. Будет дуть ветер с порывами до 10 метров в секунду. В воскресенье, 30 апреля, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, будет лить дождь. А воздух прогреется всего до +6.

Наслаждайтесь коротким потеплением. В воскресенье. 23 апреля, в Новосибирске будет +12 градусов.

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