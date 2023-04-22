На площади Ленина в Новосибирске открылась белорусская ярмарка. Фото: предоставлено Еленой Годуновой.

В Новосибирске в субботу, 22 апреля, на площади Ленина открыли ярмарку белорусских товаров. Организовали ее на территории платной автопарковки на Красном проспекте, 25. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района города.

– Участниками ярмарки стали производители из Республики Беларусь. Они представили на ней продукты питания, косметику, изделия легкой промышленности, – уточнили в администрации.

На открытии ярмарки посетителям предложили приобрести белорусские мясные деликатесы, знаменитую сгущенку, трикотаж, косметику. 21 предприятие предложило свои товары.

Открытие прошло в 11 утра 22 апреля. График работы ярмарки – с 9 утра до 8 вечера ежедневно.

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