«Поехал на ней к девушке»: в Новосибирске работник автомойки угнал машину у клиентки

У жительницы Новосибирска угнали «Тойоту» с автомойки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У жительницы Новосибирска с автомойки пропала машина. Она оставила авто на чистку салона на ночь. А когда пришла забирать, машины и след простыл. Хозяйка авто обратилась в полицию.

– Ориентировку на иномарку направили экипажам ГИБДД и наружным нарядам полиции. Через некоторое время в селе Верх-Тула Новосибирского района машину остановил экипаж ДПС. Водитель был за рулем без прав. Он отказался от прохождения медосвидетельствования. Его доставили в отдел, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Угонщиком оказался 22-летний работник автомойки. Он решил взять чужую машину и поехать на ней к знакомой. На него возбудили уголовное дело за угон. Ему уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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