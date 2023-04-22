Самолет «Иркутск-Москва» экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 21 апреля, в новосибирском Толмачево приземлился самолет, летевший рейсом «Иркутск-Москва». Причина – плохое самочувствие пассажира.

– При выполнении полета по маршруту КВС принял решение об уходе на запасной аэродром Новосибирск (Толмачево), по причине ухудшения состояния здоровья пассажира, – сообщает Телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Посадка прошла благополучно. Самолет приземлился в 07:03. Пассажиру оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе Толмачево информацию об инциденте еще не прокомментировали.

Известно, что самолет A-321, RА-73416 принадлежит авиакомпании «Сибирь».

КП-Новосибирск отправила запрос в авиакомпанию для уточнения деталей случившегося.

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