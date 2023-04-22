Фото с места жуткой аварии, в которой погибла пара пенсионеров, показали в новосибирской ГИБДД

Авария произошла, потому что водитель не справился с управлением. Фото: ГИБДД НСО.

В ГИБДД показали фото с места смертельной аварии, унесшей жизнь пожилой пары. В ДТП погибли 82-летний водитель «ВАЗа» и его 83-летняя пассажирка.

Водитель и пассажирка погибли на месте. Фото: ГИБДД НСО.

На кадрах с места видно, что легковушка вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. Машина упала в канаву. Водитель и пассажирка скончались на месте от полученных травм.

Машина перевернулась на крышу. Фото: ГИБДД НСО.

В ГИБДД уже установили, что авария произошла из-за того, что пожилой водитель не справился с управлением. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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