«Машина опрокинулась на крышу»: пара 80-летних пенсионеров погибла в жутком ДТП на трассе под Новосибирском

Два пенсионера погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.

В субботу, 21 апреля, в Колыванском районе НСО произошла жуткая авария. В ней погибли 2 пенсионера – 83-летняя женщина и 82-летний мужчина. О происшествии рассказали в областной ГИБДД.

– Около 7:50 мужчина 1941 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», двигался по автодороге со стороны села Пихтовка в направлении села Королëвка. По предварительным данным, у дома 3 села Королëвка мужчина не справился с управлением, – говорится в сообщении ведомства, – водитель съехал в кювет и опрокинулся.

ДТП стало фатальным для водителя 1941 года рождения и его пассажирки, женщины 1940 года рождения.

По факту трагедии проводят доследственную проверку.

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