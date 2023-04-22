В Новосибирском зоопарке запустили первый городской фонтан. Фото: стоп-кадр.

Первый фонтан включили в Новосибирске. Он заработал в зоопарке 21 апреля. Об этом сообщили в официальной группе зверинца.

– После долгой сибирской зимы был успешно запущен один из знаковых объектов зоопарка – центральный фонтан! – говорится в сообщении.

В зоопарке напомнили, что этот фонтан по традиции начинает работу самым первым в городе. Его открытие символизирует начало настоящей весны. Она наконец-то пришла в город после затянувшихся холодов и снега.

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