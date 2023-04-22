В Новосибирске закрыли нелегальный игорный клуб в Центральном районе. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске в Центральном районе города закрыли нелегальный игорный клуб. Он находился на улице Гоголя, в доме 1. Незаконный бизнес организовала местная жительница.

– В ходе проверки установлено, что по указанному адресу расположен игровой клуб, в котором осуществляется игорная деятельность. Игровой процесс зафиксирован на видео и фото, осуществлена проверочная закупка, изъято игровое оборудование в виде 2 системных блоков, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В СК РФ по НСО добавили, что на владелицу игорного клуба возбудили уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Известно, что бизнес процветал недолго – с января 2023 по настоящее время. В клубе проводили игры, используя ПК с установленными программами. Посетители расплачивались с администраторами наличкой.

Следователи собирают доказательства по делу. А также устанавливают условия и причины, поспособствовавшие преступлению.

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