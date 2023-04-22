В Новосибирске прошел традиционный городской субботник в будущем парке «Каменка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 21 апреля состоялся традиционный городской субботник. Горожане дружно вышли на уборку территорий. В том числе привели в порядок участок в будущем парке «Каменка». Он расположен в Дзержинском районе. Результат работ оценил мэр Анатолий Локоть, который также присоединился к субботнику.

– Мы проводит в городе традиционный весенний субботник. Мы находимся на территории парка «Каменка», который продолжаем строить в этом году. Первый этап планируем закончить в 2023. Если все сделаем, как задумано, тут будет живописное место. Оно станет притягательным для отдыха всех новосибирцев, – сказал мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник поблагодарил всех горожан, которые занимались уоркой. Он также призвал неравнодушных граждан присоединиться к субботнику.

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