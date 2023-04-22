Дачные маршруты запустили в Новосибирской области с 22 апреля. Фото: Минтранс НСО.

В Новосибирской области с 22 апреля запустили дачные маршруты. Первые автобусы отправились с площади Калинина в Новосибирске. Регулярные пассажирские перевозки к садово-дачным сообществам в Колыванском, Коченевском, Новосибирском и Искитимском районах стартовали из Новосибирска и Бердска. В этом году маршруты запустили позже. Причина – холодная погода.

– От площади Калинина отъезжают автобусы № 105К, №1702, 1703, 1705. Первое отправление уже 6:45. Многие дачники с нетерпением ждали запуска маршрутов, – сообщил начальник Управления организации пассажирских перевозок областного Минтранса Евгений Тюрин.

Он подчеркнул, что в приоритете Минтранса – транспортная безопасность сибиряков. В ведомстве следят за тем, чтобы пассажиры вовремя добирались до пункта назначения.

График дачных маршрутов представлен на сайте регионального Минтранса.

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