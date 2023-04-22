Житель Рубцовска перевел мошенникам более 1,5 миллиона рублей

Житель Рубцовска перевел мошенника более 1,5 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Рубцовска перевел мошенника более 1,5 миллиона рублей. Он попался на звонок липового банковского служащего, который напугал его оформлением кредита.

— Мужчине позвонил якобы банковский сотрудник и сказал, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. И чтобы его аннулировать, нужно самому взять взаймы и перевести всё на «безопасный счёт», — пишет издание Amic.ru

62-летний мужчина поверил мошенникам и сделал все по инструкции, и только после этого понял, что его обманули. Полиция возбудила дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как таксист из Новосибирска спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов. Мошенники хотели получить от пожилой женщины деньги. «Заботливые» люди даже вызвали ей машину, чтобы она поздно вечером доехала до банкомата и сняла со счета отложенную заначку.

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