В Новосибирске малыш восточного колобуса быстро взрослеет и меняет цвет шерстки

Малыш восточных колобусов из Новосибирского зоопарка быстро взрослеет. Фото: Анна НОВИКОВА
Малыш восточных колобусов из Новосибирского зоопарка быстро взрослеет. У детеныша начинает постепенно темнеть шерстка, как у взрослых обезьян.
Родился он почти белоснежным, а сейчас шубка у малыша почти почернела. Родители уже отпускают его гулять по вольеру. Особенно маленькой обезьянке нравится играть с канатом. Но если ему становится скучно, то он может и поприставать к другим соседям по вольеру.
Напомним, малыш появился на свет в конце января.
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