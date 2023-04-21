В Новосибирском зоопарке пингвинов выпустили на улицу после зимы

Пингвинов выпустили в уличный вольер. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирск пришло долгожданное потепление, ему радуются не только горожане, но и обитатели зоопарка. Животных постепенно стали выпускать с «зимовки» в уличные вольеры. Большинству уже также наполнили водой бассейн.

В пятницу, 21 апреля, в уличный вольер из павильона выпустили и пингвинов Гумбольда.

Они радостно отправились плавать в бассейне. Фото: Новосибирский зоопарк

— Сегодня в Новосибирском зоопарке произошло радостное событие — пингвины Гумбольда были выпущены в уличные вольеры после зимы, — сообщили в зоопарке.

"Зимовку" птицы провели в теплом павильоне. Фото: Новосибирский зоопарк

Напомним, в ноябре КП-Новосибирск писала про то, как один из пингвинов оказался трусишкой и побоялся купаться в бассейне.

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Он сначала не решался спуститься к воде, а потом долго собирался с мыслями, прежде чем нырнуть (подробнее).

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