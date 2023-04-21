В Новосибирске отремонтируют мемориал 75-летия Победы в сквере «Белый сад»

В Новосибирске отремонтируют мемориал в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В Новосибирске отремонтируют мемориал в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Располагается он в сквере «Белый сад» в Первомйском районе.

— Подрядчик должен будет демонтировать металлические листы, очистить их от старого лакокрасочного покрытия, провести антикоррозийную обработку, заново окрасить их и вернуть на мемориал, — сообщается на портале «Зеленый Новосибирск».

Завершить работы должны будут до 5 мая.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске отремонтируют стелу «Паспорт улицы имени 9-й Гвардейской Дивизии», установленную на одноименной улице в Ленинском районе. Глава района отметил, что, возможно, придется усилить фундамент знака и полностью заменить металл. Ремонт стелы планируют начать в ближайшее время.

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Планируется полностью сменить металл, обновить фундамент и установить подсветку (подробнее).

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