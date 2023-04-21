Москвичку, укушенную гремучей змеей, спасли без антидота

Укушенную женщину отпаивали витаминизированным раствором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичку, которую укусила ядовитая гадюка, спасли без антидота — такого противоядия в России попросту нет. О том, как это было, сайту NEWS.ru рассказал терапевт Павел Раменский.

— Руку обездвижили повязкой или лонгетом, а рану обработали перекисью водорода, зеленкой или слабым раствором марганцовки. Для снижения симптомов интоксикации пациентке обеспечили обильное питье — три-пять литров питьевой или щелочной минеральной воды в день, прием витаминов К и С, — объяснил терапевт.

По словам специалиста, пострадавшей также могли выписать препараты для снижения артериального давления или антигистаминные.

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