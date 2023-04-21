Новосибирский невролог рассказал, как справляться с головной болью

Новосибирский невролог назвал причины головной боли. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Врач-невролог из Новосибирска Иван Веретельников рассказал, почему появляется головная боль и как безопаснее от нее избавиться. Советами он поделился с сайтом Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.

— Есть первичные головные боли, которые мы называем мигренью. Их снимают препараты и профилактика — соблюдение режима труда и отдыха. Но если боль вызвана атеросклерозом или артериальной гипертензией, то нужно лечить основное заболевание, — объяснил невролог.

Кроме этого, головной болью, считает врач, может осложниться сахарный диабет и любое соматическое заболевание.

Специалист предостерегает: нельзя принимать анальгетики чаще 10 раз в месяц. В этом случае может развиться зависимость от таблеток, без которых голова будет болеть постоянно.

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