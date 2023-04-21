Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему не любит шашлыки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал как относится к шашлыкам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал как относится к шашлыкам. Оказалось, у градоначальника напряженные отношения с мясом, приготовленным на костре.

— Я не люблю мясо, приготовленное на открытом огне. Так получилось, что мне однажды не повезло. Зато я знаю, как вкусно приготовить рыбу, сварить уху, — поделился Анатолий Локоть во время часа прессы 21 апреля.

Напомним, в 2023 году на майских праздниках новосибирцы смогут отдохнуть 7 дней. В канун Первомая горожане будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Затем, со 2 по 5 мая включительно — рабочие дни. 6, 7, 8 и 9 мая новосибирцы будут отдыхать, и отмечать День Победы.

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