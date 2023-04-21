«Вода текла с потолка парковки»: Новосибирская УК заплатит 175 тысяч рублей за ржавчину на Mercedes

Суд удовлетворил иск владелицы Mercedes Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская управляющая компания выплатит владелице Mercedes GLE 175 тысяч рублей за ржавчину на авто. Машина покрылась белесыми пятнами и ржавчиной в некоторых местах из-за проблем на подземной парковке.

— Из-за протечки потолка на парковочном месте пострадавшая увидела на машине известковые подтеки. Они были на крыше, окне, двери, а также на пороге и подножке автомобиля Mercedes GLE. Экспертиза показала: белесые пятна и ржавчина на металле авто появились из-за затопленной крыши паркинга, — сообщили в Центральном районном суде.

В итоге УК оштрафовали на общую сумму в 175 тысяч рублей. В эту сумму входят ремонт автомобиля и госпошлина в 3 тысяч рублей.

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