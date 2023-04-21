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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:10

«Вода текла с потолка парковки»: Новосибирская УК заплатит 175 тысяч рублей за ржавчину на Mercedes

Новосибирская управляющая компания заплатит 175 тысяч рублей за порчу Mercedes
Данила ШУЛЯК
Суд удовлетворил иск владелицы Mercedes

Суд удовлетворил иск владелицы Mercedes

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская управляющая компания выплатит владелице Mercedes GLE 175 тысяч рублей за ржавчину на авто. Машина покрылась белесыми пятнами и ржавчиной в некоторых местах из-за проблем на подземной парковке.

— Из-за протечки потолка на парковочном месте пострадавшая увидела на машине известковые подтеки. Они были на крыше, окне, двери, а также на пороге и подножке автомобиля Mercedes GLE. Экспертиза показала: белесые пятна и ржавчина на металле авто появились из-за затопленной крыши паркинга, — сообщили в Центральном районном суде.

В итоге УК оштрафовали на общую сумму в 175 тысяч рублей. В эту сумму входят ремонт автомобиля и госпошлина в 3 тысяч рублей.

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