Губернатор Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирске. В частности, глава региона высказался о смене формата проведения «Бессмертного полка».

— Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации, — отметил Андрей Травников.

Напомним, в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» было отменено по всей стране. В качестве альтернативы сибирякам предложили разместить портреты героев на автомобилях, футболках, бейджах, а также в качестве аватара в социальных сетях.

В регионе будет также проходить акция «Стена памяти». В разных учреждениях выставят стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны — дедов и прадедов учащихся и работников организаций.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования 9 Мая в Новосибирской области. Первые мероприятия стартуют уже 8 числа: в частности — акция «Свеча памяти». В сам День Победы запланирован парад, салют и концертные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: программа праздника, расписание мероприятий

Рассказываем, как отпразднуют День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года (подробнее).

В Новосибирске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер