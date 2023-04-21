Губернатор Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирске.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новые формы празднования Дня Победы в Новосибирске. В частности, глава региона высказался о смене формата проведения «Бессмертного полка».
— Вариант виртуального «Бессмертного полка» поддерживается. При этом необходимо проработать удобство формата для людей и безопасность информации, — отметил Андрей Травников.
Напомним, в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» было отменено по всей стране. В качестве альтернативы сибирякам предложили разместить портреты героев на автомобилях, футболках, бейджах, а также в качестве аватара в социальных сетях.
В регионе будет также проходить акция «Стена памяти». В разных учреждениях выставят стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны — дедов и прадедов учащихся и работников организаций.
Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования 9 Мая в Новосибирской области. Первые мероприятия стартуют уже 8 числа: в частности — акция «Свеча памяти». В сам День Победы запланирован парад, салют и концертные мероприятия.
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