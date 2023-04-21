Власти Новосибирской области опубликовали программу на День Победы в 2023 году

Власти Новосибирска опубликовали программу на 9 мая. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Стала известна программа мероприятий на День Победы 9 мая 2023 года в Новосибирской области. О том, как будут отмечать праздник, сообщили региональные власти.

В понедельник, 8 мая в 22:00 на Монументе Славы пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Новосибирцы зажгут свечи, чтобы почтить память героев Великой Отечественной Войны.

Празднование Дня Победы 9 мая начнется с военного парада войск Новосибирского гарнизона. В 10:00 бойцы пройдутся по площади Ленина.

Следом, в 12:00 стартует Праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!» в Первомайском сквере. Также в это время горожане возложат венки к Вечному огню на Монументе Славы.

С 13:00 до 18:00 в кинотеатре имени Маяковского будут ставить патриотические фильмы. Сразу после этого — с 18:00 и до 22:00 пройдет концерт на сцене на площади Ленина.

Закончится знаменательный день сразу двумя фейерверками — один запустят с площадки за НОВАТом, а второй с набережной оби. Салюты новосибирцы увидят с 21:50 до 22:00.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-формате.

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