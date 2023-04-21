В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины — что случилось

В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины. Инцидент случился вечером в пятницу, 21 апреля. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
— На Кирова загорелся офис «Сбербанка». На месте работают пожарные, а также скорая помощь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины. Фото: "АСТ-54"
В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали случившееся:
— Ложно сработала автоматическая система пожаротушения. В 20:06 поступил сигнал. Через четыре минуты пожарные прибыли на место, всё проверили, ничего не обнаружили, — рассказали в МЧС.
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