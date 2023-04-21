В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины — что случилось

В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины. Инцидент случился вечером в пятницу, 21 апреля. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— На Кирова загорелся офис «Сбербанка». На месте работают пожарные, а также скорая помощь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Новосибирске к офису «Сбербанка» съехались пожарные машины. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали случившееся:

— Ложно сработала автоматическая система пожаротушения. В 20:06 поступил сигнал. Через четыре минуты пожарные прибыли на место, всё проверили, ничего не обнаружили, — рассказали в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер