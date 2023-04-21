Агроном Ганичкина рассказала, что можно посадить в огороде в конце апреля

В конце апреля уже можно высадить в огороде некоторые культуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В конце апреля уже можно высадить в огороде некоторые культуры. Какие именно, рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, в период с 25 апреля по первую декаду мая нужно будет готовить грядки под посевы. Огородникам предстоит перекопать землю и добавить органические и минеральные удобрения, но только в небольшом количестве.

В открытом грунте следует посадить холодостойкие культуры. К ним относятся морковь, петрушка и черешковый сельдерей.

Также агроном советует посеять два-три сорта редиса. Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.

Первая декада мая – время, когда можно посадить раннюю капусту и огурцы.

− Еще нужно сеять огурцы для открытого грунта, можно уже посадить в теплице рассаду и семена тыквы и кабачков, − приводит слова Октябрины Ганичкиной News.ru.

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