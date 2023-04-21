Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 14:18

Агроном Ганичкина рассказала, что можно посадить в огороде в конце апреля

Огородникам предстоит много работы
Анастасия ХРОМЫХ
В конце апреля уже можно высадить в огороде некоторые культуры.

В конце апреля уже можно высадить в огороде некоторые культуры.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В конце апреля уже можно высадить в огороде некоторые культуры. Какие именно, рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, в период с 25 апреля по первую декаду мая нужно будет готовить грядки под посевы. Огородникам предстоит перекопать землю и добавить органические и минеральные удобрения, но только в небольшом количестве.

В открытом грунте следует посадить холодостойкие культуры. К ним относятся морковь, петрушка и черешковый сельдерей.

Также агроном советует посеять два-три сорта редиса. Его можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.

Первая декада мая – время, когда можно посадить раннюю капусту и огурцы.

− Еще нужно сеять огурцы для открытого грунта, можно уже посадить в теплице рассаду и семена тыквы и кабачков, − приводит слова Октябрины Ганичкиной News.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber