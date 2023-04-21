В Бурятию ввезли небезопасную молочную продукцию из Новосибирска

В Бурятию ввезли более 870 килограммов фальсификата сливочного масла. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бурятию ввезли более 870 килограммов фальсификата сливочного масла. Выяснилось, что молочная продукция была сделана в Новосибирске, сообщает «Номер один».

Данный факт выявили в апреле 2023 года. В ходе проверки удалось установить, что новосибирское масло отправили предприятиям, которые занимаются оптовой торговлей в Улан-Удэ.

− Впоследствии сливочное масло отправлено в 12 социальных учреждений нескольких районов Бурятии (детские сады, школы, больницы, интернаты и другие), − говорится в публикации.

Однако документов о происхождении сырья не было. А площадка, с которой якобы направили сливки для производства масла, признана фантомной, сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

То есть качество продукции вызывало много вопросов. Управление Россельхознадзора направило поставщикам и получателям небезопасной продукции информационные письма о необходимости ее изъятия.

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