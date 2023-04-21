Под Новосибирском прокуратура оштрафовала подрядчика, строившего ФАП, на 7 миллионов

Прокуратура оштрафовала подрядчика на несколько миллионов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Морозово под Новосибирском открыли фельдшерско-акушерский пункт. За ходом его строительства следила бердская прокуратура.

— В 2021 и 2022 году прокуратурой были выявлены нарушения сроков выполнения работ по объекту. После прокурорского вмешательства строительные работы были завершены, а подрядчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере более 7 миллионов рублей, — сообщили в областной прокуратуре.

В декабре 2022 года инспекция госстройнадзора разрешила ввести ФАП в эксплуатацию. Сейчас он уже укомплектован персоналом и необходимым оборудованием и открыт для посетителей.

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