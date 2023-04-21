Житель Алтайского края случайно убил друга, когда вытаскивал его авто из ямы

Автомобиль резко выскочил из ямы и ударил хозяина.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Алтайском крае вынесли приговор местному жителю, который случайно убил друга в гараже. Подробности истории рассказал «Толк».
Все произошло в апреле прошлого года. Автомобиль потерпевшего одним колесом провалился в смотровую яму. Мужчина позвонил своему другу и попросил приехать, чтобы помочь вытащить машину.
Спустя некоторое время осужденный подъехал на своем авто. Он подцепил застрявшую машину при помощи буксировочного троса и нажал на газ. Однако перед этим житель Алтайского края не проверил, успел ли приятель отойти на безопасное расстояние.
Во время маневра автомобиль резко выскочил из ямы и ударил хозяина, сообщили в пресс-службе Минюста региона. Пострадавшего забрали в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.
Суд прекратил уголовное дело по «нереабилитирующим основаниям», назначив виновному судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
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