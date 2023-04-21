Жительница Новосибирской области подала в суд на пластических хирургов из-за неудачной липосакции

Сибирячка решила судиться с пластическими хирургами из-за неудачной липосакции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сибирячка решила судиться с пластическими хирургами из-за неудачной липосакции. Однако Фемида оказалась на стороне новосибирской клиники эстетической медицины.

В марте 2021 года женщина обратилась туда с жалобой на рост мягких тканей задней поверхности шеи. Так называемый «вдовий горб» не устраивал пациентку, она мечтала избавиться от жировой подушки. Врачи сделали жительнице Новосибирской области липосакцию, но после операции проблема никуда не исчезла.

Возмущенная пациентка обратилась в Коченевский районный суд, заявив, что ей некачественно оказали медицинские услуги. Мол, из-за этого пришлось пережить две операции и анестезию, делать капельницы и сдавать анализы. Кроме того, она терпела физические и моральные страдания. Сибирячка потребовала выплатить ей более 300 тысяч рублей.

В самой клинике ответили, что конечный результат операции напрямую зависит от эндокринного статуса пациента. Чтобы разобраться в ситуации, суд назначил комплексную судмедэкспертизу и экспертизу оказания услуги.

− Эксперты установили, что медицинских показаний (при угрожающих жизни пациента ситуациях) для проведения оперативного лечения не было, оперативное лечение – липосакция, проводилось по желанию пациента, и врачом был выбран единственно возможный в данном случае метод лечения липодистрофии (избытка жировых отложений) – липосакция, − отметили на сайте Коченевского районного суда.

Дефекты оказания медпомощи выявлены не были. Факт причинения вреда здоровью тоже не установили, поэтому суд отказал в удовлетворении требований сибирячки.

Пациентка попыталась обжаловать решение суда в Новосибирском областном суде, но ничего не вышло.

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