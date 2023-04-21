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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:58

В Новосибирске кот 6 часов провисел мордой вниз, застряв в балконных дверях

Хозяев не было дома
Данила ШУЛЯК
Усатого благополучно достали из ловушки. Фото: скриншот из видео автора.

Усатого благополучно достали из ловушки. Фото: скриншот из видео автора.

Жители Новосибирска сняли на видео кота, который застрял в дверях балкона. Судя по всему, хвостатый пытался пролезть на балкон через приоткрытую дверь, но застрял и повис.

— Я заметила кота примерно в 9:30. Никого в той квартире не было дома. У них не работает домофон, поэтому я звонила в соседнюю квартиру. Но и они не достучались. Через заведующего домом пыталась связаться с хозяевами, но не нашли номер, — рассказала КП-Новосибирск очевидец Анастасия Лапина.

Неравнодушная женщина даже звонила в МЧС, но там заявили, что помочь не могут. Спустя 5 часов хозяева вернулись домой и вызволили своего питомца. Усатый не пострадал.