Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2022 год

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о своих доходах и расходах за 2022 год. Отчет опубликовали 20 апреля на сайте парламента. — Все депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва в срок до 1 апреля 2023 года представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, — сообщается на сайте областного Заксобрания. Напомним, с 2023 года депутатам разрешено публиковать информацию о своих доходах и расходах в обобщенном виде, не указывая имена и фамилии. Делается это для защиты персональных данных.