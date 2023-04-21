«Затащили на руках»: В Новосибирском музее появилась легендарная «инвалидка» из «Операции Ы»

Более 10 человек занесли машину на руках. Фото: страница Юры Яшникова в соцсетях

Новосибирцы затащили «инвалидку» из «Операции Ы» в краеведческий музей на руках. Об этом сообщил иркутский режиссер Юра Яшников на странице «ВКонтакте».

- Маленькой машине - большие гастроли! Ценный четырехколесный экспонат выставки «Режиссер Гайдай. Как он это делал?» добрался до места гастрольной экспозиции в целости и сохранности - ролик в юмористическом Гайдаевском стиле. Иначе и быть не могло, – сообщил режиссер Юра Яшников в соцсетях.

Автомобиль весом около 425 кг затащили в музей на руках силами 10 человек. Ранее легендарная машина побывала в Иркутске на выставке, посвященной 100-летию Леонида Гайдая.

- Увидеть «инвалидку» сверхвысокой проходимости теперь можно в Новосибирском краеведческом музее, где с 20 на 21 мая пройдет музейная ночь. Её центральным событием станет наша выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?», - написал режиссер Юра Яшников.

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