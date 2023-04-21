В Новосибирске мобилизованного рядового оштрафовали на 100 тысяч рублей за покупку наркотиков

В Новосибирске рядового приговорили к условному сроку за покупку наркотиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске вынесли приговор мобилизованному военнослужащему за покупку наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда.

В декабре прошлого года рядовой, находясь в отпуске, решил купить координаты закладки у продавца через Telegram. На следующий день он забрал в указанном месте около грамма запрещенного вещества. Однако наркотик нашли и изъяли сотрудники полиции.

19 апреля суд признал рядового виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Его приговорили к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, военнослужащего оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирского ефрейтора приговорили к условному сроку по статье о дезертирстве.