В Новосибирске для репетиций парада Победы перекроют дороги 5 и 7 мая

В Новосибирске 5 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

В Новосибирске 5 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы. Из-за этого некоторые участки дорог перекроют. В ходе встречи с журналистами 21 апреля мэр города Анатолий Локоть рассказал, в какое время будет закрыт проезд.

− 5-го числа репетиция будет вечером, в 20:00. Центральная часть города Новосибирска – не только площадь Ленина, но и участки Красного проспекта, будет закрыта с 18:00, − подчеркнул градоначальник.

7 мая центр города тоже перекроют, но только утром – с 07:00. Сама репетиция парада начнется в 10:00.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» в День Победы не будут проводить в традиционном формате в 2023 году. Как заявил Анатолий Локоть, оно пройдет виртуально.