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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:48

Под Новосибирском у браконьера отсудили 200 тысяч рублей за незаконное убийство косули

Суд удовлетворил иск Минприроды
Данила ШУЛЯК
Браконьера оштрафовали на 200 тысяч рублей за убийство косули.

Браконьера оштрафовали на 200 тысяч рублей за убийство косули.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал браконьера на 200 тысяч за незаконное убийство косули. Иск подало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

— Нарушитель застрелил самку косули сибирской в охотничьем хозяйстве Мошковского района. Этим он нанес вред окружающей среде в 200 тысяч рублей, — указано на сайте суда.

Суд полностью удовлетворил иск министерства и постановил взыскать с нарушителя всю сумму.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как трое браконьеров убили двух косуль и отделались условным сроком.