Под Новосибирском у браконьера отсудили 200 тысяч рублей за незаконное убийство косули

Браконьера оштрафовали на 200 тысяч рублей за убийство косули. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининский районный суд Новосибирска оштрафовал браконьера на 200 тысяч за незаконное убийство косули. Иск подало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

— Нарушитель застрелил самку косули сибирской в охотничьем хозяйстве Мошковского района. Этим он нанес вред окружающей среде в 200 тысяч рублей, — указано на сайте суда.

Суд полностью удовлетворил иск министерства и постановил взыскать с нарушителя всю сумму.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как трое браконьеров убили двух косуль и отделались условным сроком.