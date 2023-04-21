В Новосибирске пьяный мужчина ночью разбил в магазине дверь, устроил погром и угрожал продавцам расправой

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В четырех случаях причиной выезда групп быстрого реагирования стали противоправные действия несовершеннолетних, восемь раз «гвардейцам» приходилось разрешать конфликты с участием нетрезвых граждан.

В 20.31 в супермаркете на улице Комсомольской экипажем ГБР-11 был задержан и передан полиции мужчина, подозреваемый в совершенных ранее хищениях. В этот раз посетитель ничего украсть не успел, зато его прошлые похождения остались в памяти системы видеонаблюдения. Полтора года назад мужчина уже наведывался в магазин - тогда ему удалось тайком вынести продуктов питания на сумму свыше 2 тысяч рублей. Вспоминать обстоятельства кражи мужчине придется в полиции, куда он был передан «гвардейцами».

Еще двух магазинных воров - брата и сестру в возрасте примерно 30 лет - задержал экипаж ГБР-76 ГВАРДИИ в районе ОбьГЭС в 12.49. Родственники наведывались в магазин дважды. Утром они похитили бутылку водки, две банки консервов и кусок копченой красной рыбы. Употребив украденное, злоумышленники решили отправиться за добавкой - еще одной бутылкой крепкого алкоголя, двумя пачками доширака и бананами. Но на этот раз воровская удача от них отвернулась: при попытке пройти с добычей через кассовую зону они были задержаны, а затем переданы полиции.

В 2.02 сигнал тревожной кнопки поступил в дежурную часть Агентства из магазина алкогольных напитков на улице Семьи Шамшиных. Нетрезвый посетитель, которому отказали в обслуживании, учинил самый настоящий погром: разбил входную дверь, разбросал выставленные на витрине закуски и угрожал продавцам расправой. Не ограничившись этим, он вышел из магазина, разбил стеклянные двери в соседнем павильоне и вернулся обратно, где и был задержан «гвардейцем» и передан экипажу Росгвардии.