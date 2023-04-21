«Обезглавили, содрали шкуры и разделили на 8 частей»: трое браконьеров, убившие двух косуль под Новосибирском, отделались условным сроком

В Новосибирской области трое охотников незаконно застрелили и расчленили двух косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое жителей Новосибирской области без разрешения на охоту убили двух косуль на особо охраняемой территории заказника. За это 21 апреля их приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба Купинского районного суда.

Трое жителей Чистоозерного района – Владимир Колосов, Владимир Волохин и Сергей Герштеен – вечером 29 января 2023 года сели в «Волгу» и отправились на охоту в местный заказник «Юдинский». В это время по закону запрещено охотиться на косуль.

По данным следствия, мужчины незаконно убили двух самок косули сибирской.

– После совершения преступления совместно осуществили первичную переработку, а именно разделку незаконно добытых двух особей дикой косули, отделив головы, ободрав с них шкуры и разделив их на восемь частей каждую, – уточнили в суде.

При этом сообщается, что жизни косуль оценили в 560 тысяч рублей – именно такой ущерб браконьеры возместили Минприроды Новосибирской области.

Охотников-нелегалов приговорили к условному сроку на год и десять месяцев каждому с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, нарушители обязаны ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять постоянное место жительства без уведомления.

Приговор суда не вступил в законную силу.