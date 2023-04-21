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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:03

В Новосибирске ребенка с диабетом обеспечили медицинскими препаратами после вмешательства прокуратуры

Суд удовлетворил исковые требования
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Прокуратура обратилась с иском к Минздраву НСО.

Прокуратура обратилась с иском к Минздраву НСО.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ребенка-инвалида с диабетом не обеспечили медицинскими изделиями. Мать пациента обратилась в прокуратуру.

– Было установлено, что в Минздраве НСО не обеспечили ребенка-инвалида изделиями медицинского назначения. Речь о датчиках системы флеш-мониторинга для коррекции инсулина и уровня сахара в крови, – говорится в сообщении прокуратуры.

Выявив нарушения, прокурор обратился с иском в суд. Госорган удовлетворил требования представителя ведомства.

В пользу матери ребенка взыскали затраты на покупку медицинского препарата на сумму 67 тысяч рублей. Права ребенка на получение медицинских изделий после вмешательства прокуратуры восстановили.