В Новосибирске ребенка с диабетом обеспечили медицинскими препаратами после вмешательства прокуратуры

Прокуратура обратилась с иском к Минздраву НСО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ребенка-инвалида с диабетом не обеспечили медицинскими изделиями. Мать пациента обратилась в прокуратуру.

– Было установлено, что в Минздраве НСО не обеспечили ребенка-инвалида изделиями медицинского назначения. Речь о датчиках системы флеш-мониторинга для коррекции инсулина и уровня сахара в крови, – говорится в сообщении прокуратуры.

Выявив нарушения, прокурор обратился с иском в суд. Госорган удовлетворил требования представителя ведомства.

В пользу матери ребенка взыскали затраты на покупку медицинского препарата на сумму 67 тысяч рублей. Права ребенка на получение медицинских изделий после вмешательства прокуратуры восстановили.