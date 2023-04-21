Гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Полищук официально покинул пост

Андрей Полищук официально ушел с поста гендиректора клуба. Фото: https://fcnsk.com/

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Полищук официально ушел с поста. Он занимал должность с 2022 года.

— В четверг, 20 апреля действие трудового договора с Андреем Олеговичем было прекращено по инициативе работника, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе клуба.

Обязанности гендиректора ФК сейчас временно исполняет Александр Васильченко. До этого он работал помощником гендиректора по безопасности — отметили в пресс-службе.

Приказ подписал министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.