Новосибирцы высказались против установки стелы «Город трудовой доблести» на Бердском шоссе

Новосибирцы не поддержали проект по установке стелы «Город трудовой доблести» на Бердском шоссе. Фото: мэрия Новосибирска

Жители Новосибирска не поддержали проект по установке стелы «Город трудовой доблести» на Бердском шоссе. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Общественное обсуждение длилось с 29 марта по 11 апреля. Как сообщили в мэрии Новосибирска, свое мнение высказали всего 13 местных жителей.

− За это время 11 участников обсуждения высказались против размещения стелы, трое – за, − отметили в пресс-службе муниципалитета.

Протокол направили на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

Напомним, инициатором реализации проекта выступила администрация Советского района.