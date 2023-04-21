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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 9:45

На Алтае парень получил условный срок за избиение школьника, нагрубившего его девушке

Подросток попал в больницу с серьезными травмами
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Парень избил школьника за то, что тот нагрубил его девушке.

Парень избил школьника за то, что тот нагрубил его девушке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сельском районе Алтайского края 20-летнего парня осудили за причинение тяжкого вреда 17-летнему подростку. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Алтайскому краю.

В ноябре прошлого года он избил парнишку, нагрубившего его девушке. 17-летнего школьника увезли в больницу с серьезными травмами.

Обвиняемый во всем сознался. Суд приговорил парня к лишению свободы условно на два с половиной года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что убийцу 17-летней девушки в Нижней Ельцовке начали судить.